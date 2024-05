Nächste Xbox-Generation ein Handheld?

Mit den seit Jahrzehnte andauernden "Konsolenkriegen" ist gewährleistet, dass sich die Hersteller mit neuen Innovationen übertreffen wollen. Aktuelle Zahlen zeigen, dass beim Rennen zwischen Xbox Series X und PlayStation 5, Sonys Konsole von den Verkaufszahlen die Nase vorn hat. Wie nun der in der Branche bekannte Leaker Jez Corden andeutet, soll Microsoft von dem Schema der letzten Generationen abweichen. Wir erfahren einmal mehr, dass es sich bei der nächsten Xbox-Konsole möglicherweise um einen Handheld handeln könnte.

Auf Twitter lässt Corden uns wissen, das Gerät sei "stark Windows-lastig" sowie sehr wahrscheinlich ein "Referenzgerät für Hersteller, die Geräte wie das ASUS ROG Ally produzieren". So würde Microsoft Originalgeräteherstellern frei stellen, die Xbox-Konsolen zu produzieren, was mit der im Februar auf einer Investorenkonferenz kommunizierten "every screen is an Xbox" (Deutsch: „Jeder Bildschirm ist eine Xbox“)-Strategie übereinstimmt. Die Aussage reiht sich in eine Vielzahl an Gerüchten ein, die in den vergangenen Wochen aufgekommen sind, dass Xbox an einem Handheld oder an einem Hybridmodell wie der Nintendo Switch arbeitet. Die Meinungen darüber, ob es sich um einen Konsolen-Hauptableger oder um ein Gerät, das zusätzlich zum üblichen Konsolenzyklus erscheinen wird, gehen jedoch auseinander.