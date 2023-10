Phil Spencer: Mobile Gaming ist für Xbox enorm wichtig

Xbox-Chef Phil Spencer betont in einem Podcast, dass der Mobile Gaming-Markt für Microsoft essenziell sei, um in der Spieleindustrie weiterhin global relevant zu bleiben.

Die Akquisition von Activision Blizzard King durch Microsoft für 68,7 Milliarden US-Dollar ist die bisher grösste Übernahme in der Gaming-Branche. Sie ermöglicht dem Windows-Konzern auch den Zugriff auf Mobile Games wie "Candy Crush", "Call of Duty: Mobile" oder "Diablo Immortal". In einem Gespräch während des Xbox-Podcasts merkte Spencer an, dass der Mobile Gaming-Markt für die Gaming-Marke Xbox sehr wichtig sei.

"Ich freue mich wirklich darauf, mehr über Mobile Gaming zu lernen. Die Wahrheit ist, dass man einen Weg finden muss, um auf der grössten Plattform, dem Smartphone, relevant zu sein, wenn man in der Spieleindustrie weltweit relevant bleiben will", so Spencer. Trotz der Wichtigkeit des mobilen Marktes wolle Xbox aber nicht alle Spielmarken zu mobilen Spielen umwandeln.

"Das bedeutet nicht, dass ich alle unsere Franchises in Mobile-Franchises umwandeln will. Es bedeutet auch nicht, dass alles Free-to-Play werden soll. Ich denke, die Vielfalt der Vertriebs- und Geschäftsmodelle, die wir haben, ist eine Stärke der Plattform." Dennoch sei Mobile unumgänglich: "Wir müssen im mobilen Bereich relevant sein. Es gibt keinen Weg in die Zukunft ohne die Plattform, auf der der Grossteil des Planeten spielt", so Spencer.