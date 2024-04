Xbox Präsidentin stellt Team für Spieleerhaltung zusammen

Wie aus Windows Central zugespielten und von Microsoft bestätigten Emails ersichtlich ist, hat Xbox Präsidentin Sarah Bond ihre Mitarbeiter über ihre ambitionierten Pläne informiert. So ist darin zu lesen, dass mit der nächsten Xbox Hardware technisch der grösste Sprung angestrebt wird, der jemals in einer neuen Generation erreicht wurde. Auch geht aus dem Schriftverkehr hervor, dass ein gesondertes Team erstellt wurde, um auch in Zukunft, wie schon in Vergangenheit, eine Rückwärtskompatibilität anzubieten, also der Möglichkeit, Spiele älterer Konsolen auf der neuen Hardware zu starten.

EXCLUSIVE: Xbox president Sarah Bond has set up a new team dedicated to game preservation and forwards compatibility, Diablo 4's biggest platform is now Xbox thanks to Game Pass, and more.



