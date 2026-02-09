Wie sieht die nächste Xbox aus?

Am 10. November wird die Xbox Series X|S sechs Jahre alt. Obwohl die Hardware nach wie vor Spiele in brillanter Grafik auf den Bildschirm zaubert, mehren sich im Netz Gerüchte, dass Microsoft bereits an einem Nachfolger arbeitet. Dieser könnte, wie Windows Central berichtet, eine ähnliche Richtung einschlagen, wie sie Valve vor Jahren mit den Steam Machines verfolgte.

Aktuell stammt die Xbox noch aus der hauseigenen Entwicklerschmiede Microsofts. Dies könnte sich mit dem Nachfolgesystem jedoch ändern. Anstatt die Konsole wie bisher intern zu entwickeln und zu veröffentlichen, soll Microsoft derzeit daran interessiert sein, diesen Prozess auszulagern und mehrere Produkte mit unterschiedlichen Anbietern zu produzieren. Erste Anzeichen dafür gab es bereits vor einigen Monaten, als das Redmonder Unternehmen gemeinsam mit dem Hardwarehersteller Asus das ROG Xbox Ally präsentierte.

Bereits 2025 liess Microsoft-CEO Satya Nadella verlauten, dass die nächste Xbox eher wie ein Computer daherkommen könnte als eine klassische Spielkonsole. Auch das Marketing des vergangenen Jahres, in dem unterschiedlichste Plattformen – darunter Smartphones und Smart-TVs – als Xbox-Konsole bezeichnet wurden, zeichnete ein mögliches Bild davon, wohin sich die Marke künftig entwickeln könnte.

Konkrete Details zur Ausrichtung und Zukunft der Xbox gibt es bislang allerdings nicht. Gerüchten zufolge könnte die Community bereits 2027 mit einem Nachfolgeprodukt rechnen. Eine offizielle Bestätigung seitens Microsoft steht jedoch weiterhin aus.