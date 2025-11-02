YouTuber baut originalen Xbox Prototypen nach

Als der Prototyp der originale Xbox vorgestellt wurde, wirkte die damals noch unfertige Konsole wie aus der Zukunft. Das silbern glänzende X mit "Reaktorkern"-Look begeisterte die Gaming-Welt und machte deutlich, dass mit Microsoft ein neuer Spieler und Konkurrent den Markt aufwühlt. Nun hat der YouTuber 'Macho Nacho Productions' den damaligen Prototypen nachgebildet. Das erstaunliche Ergebnis seht ihr in dem Video:

Mit massgefertigtem Aluminium und leicht verbesserten Innenteilen gelang es dem YouTuber, eine weitgehend identisches und funktionale Replik zu erschaffen. Die Kosten lagen unter 6'000 US-Dollar, was weit unter den damaligen 18,000 liegt, welches sich inflationsbedingt sogar verdoppelt haben sollte. Um die exakte Grösse zu ermitteln, wurden Bilder mit Controllern als Vergleichsmassstab ausgewertet aber auch Fotos der in New York ausgestellten Originalkonsole gemacht.

'Macho Nacho Productions' ist bekannt für spannende Hardware-Projekte, so berichteten wir in Vergangenheit über seine Videos zu einem verbesserten GameCube Breitband Adapter und einem PlayStation 5-Entwicklerkit (Video zur Meldung nicht mehr verfügbar aber hier als Reupload zu finden).