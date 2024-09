XDefiant: Season 2 gestartet

Ubisoft kündigte an, dass die Season 2 von "XDefiant" heute gestartet ist.

Die Highwaymen sind angekommen: Inspiriert von den anarchischen Überlebenden von Hope County 2035 stürmen die Highwaymen die Arena um Chaos in "XDefiant" zu stiften. Die rücksichtslosen Überlebenden besitzen folgende einzigartige Fähigkeiten: Die UItra-Fähigkeit ist der Sägeblattwerfer, mit welchem sie Sägeblätter verschiessen können, die von Oberflächen abprallen und durch ihre Gegner gehen. Zwei weitere Fähigkeiten gehören ebenfalls zum Arsenal dieser Fraktion: Das Improvisierte Geschütz, ein automatisches Maschinengewehr mit 360-Grad-Schussfeld, sowie der M79-Granatwerfer. Dank ihrer passiven Fähigkeit steigt ihre Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit mit zunehmenden Abschüssen von Gegner:innen.

*Der Bomben-Modus ist da:** Nach der Vorstellung in Season 1 wird der Bomben-Modus nun in Season 2 eingeführt, der eine strategischere Denkweise von den Spielern abverlangt, da sie in diesem einen Sprengsatz abwechselnd entweder verteidigen und entschärfen müssen.

Ebenfalls neu in Season 2 - Private Matches: Im Verlauf der Season 2 werden Private Matches als Beta verfügbar sein. In Privaten Matches könnt ihr ein benutzerdefiniertes Spiel erstellen und aus allen verfügbaren Karten, Modi sowie mit gewerteten oder ungewerteten Regeln wählen. Es wird ebenfalls möglich sein, spezifische Teams festzulegen.

Bald verfügbar: In-Game Events: Spieler dürfen in Season 2 auf In-Game-Events freuen. Den Startschuss macht das Air & Space-Event, das zeitgleich mit der Einführung der neuen Karte Air & Space eingeführt wird. Weitere In-Game-Events werden im weiteren Season-Verlauf und darüber hinaus hinzugefügt.