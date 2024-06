Tom Clancy's XDefiant: Inhalte der ersten Season

Während der Ubisoft-Forward-Präsentation wurden auch die Inhalte für die erste Season von "Tom Clancy's XDefiant" präsentiert. Einen konkreten Start-Termin dafür gab es auch.

So beginnt die erste Season in "Tom Clancy's XDefiant" am 1. Juli. Wir können uns in diesem Rahmen etwa auf eine neue Map pro Monat freuen.

"Tom Clancy's XDefiant", ein Ubisoft Original, ist Ubisofts neueste Interpretation eines kompetitiven Ego-Shooters, der ein hochkarätiges Spielerlebnis bietet, welches intensive Kämpfe mit Freiheit und Personalisierung kombiniert. "Tom Clancy's XDefiant" wird die Spieler an markanten Schauplätzen an die vorderste Front des Tom Clancy-Universums versetzen und mit einer Mischung aus Innen- und Aussenmaps reibungsloses Gameplay und spannende Gefechte garantieren.

"Tom Clancy's XDefiant" erschien am 21. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.