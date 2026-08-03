Xenoblade Chronicles 2: Technik-Analyse zur Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite der Switch-2-Fassung von "Xenoblade Chronicles 2" befasst. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Xenoblade Chronicles 2" auf der Switch 2 fast zehn Minuten lang thematisiert. Dabei zeigen sich tatsächliche diesbezügliche Verbesserungen. So erreicht man im stationären Modus 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde und im Handheld-Modus 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Dazu passende In-Game-Sequenzen sind natürlich auch zu sehen.

Im Juli war ein Übersichtstrailer zur Switch-2-Portierung von "Xenoblade Chronicles 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Xenoblade Chronicles 2" erschien am 1. Dezember 2017 für Switch. Die Switch 2 wurde am 30. Juli versorgt.