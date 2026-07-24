Xenoblade Chronicles 2: Übersichtstrailer zur Switch-2-Version

Bereits in wenigen Tagen wird "Xenoblade Chronicles 2" auch für die Switch 2 verfügbar sein. Nintendo hat jetzt einen Übersichtstrailer dazu veröffentlicht.

Hier wird uns fast zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was "Xenoblade Chronicles 2" auf Nintendos aktuellster Hybridkonsole bieten wird. Dabei widmet man sich unter anderem der verbesserten Technik oder frischen inhaltlichen Features und zeigt natürlich auch passende In-Game-Sequenzen dazu.

"Xenoblade Chronicles 2" war im Juni bei einer Direct-Episode für Switch 2 in Aussicht gestellt worden. Damals war ein erster Trailer dazu gezeigt worden.

"Xenoblade Chronicles 2" erschien am 1. Dezember 2017 für Switch. Die Switch 2 wird am 30. Juli versorgt.