Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition angekündigt

Der Kampf ums Überleben auf einem unerforschten Planeten beginnt – mit "Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition". Ursprünglich im Jahr 2015 für Wii U erschienen, kehrt das Action-RPG mit verbesserter Grafik, neuen Story-Elementen und weiteren Neuerungen zurück, wenn es am 20. März 2025 für Nintendo Switch erscheint.

Wir schreiben das Jahr 2054. Nach einem desaströsen intergalaktischen Krieg sahen sich die letzten Menschen gezwungen, von der Erde zu fliehen. In der Rolle eines Überlebenden und Mitglieds der New Los Angeles-Kolonie (NLA) liegt es an euch, auf dem riesigen, gefährlichen Planeten Mira eine neue Heimat aufzubauen. Die übergangslose, offene Welt besteht aus fünf Kontinenten, die zahllose fremdartige Kreaturen beherbergen, einige von enormer Grösse.

"Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition" erzählt eine eigenständige Sci-Fi-Geschichte, die den selbsterstellten Spielcharakter in den Mittelpunkt stellt. Die Abenteurer:innen können das Erscheinungsbild ihres Avatars ebenso individuell anpassen wie dessen Klasse, und auch das anspruchsvolle Kampsystem bietet ihnen viel Raum, um ihren ganz eigenen Spielstil zu verfolgen.

Mit der definitiven Version wird die Welt von "Xenoblade Chronicles X" noch grösser. Und was hat es mit der mysteriösen, von einer Kapuze verborgenen Person am Strand auf sich? Das und mehr zeigt sich, wenn ihr ab dem 20. März 2025 wieder nach Mira aufbrecht.