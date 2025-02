Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition - Neuer Trailer

New Los Angeles: Die neue Heimat der Menschheit – und eine ihrer letzten Bastionen. New Los Angeles (NLA) ist die Keimzelle menschlichen Lebens auf Mira, in der die Überlebenden ihre Zukunft errichten. Dafür haben sie die ausladende Stadt in vier Bezirke unterteilt: Geschäftsviertel, das Industriegebiet, den Verwaltungsbezirk und das Wohnviertel. In allen Bereichen gibt es viel zu entdecken.