Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament auch für PS5

EastAsiaSoft und Softstar Entertainment kündigen eine PS5-Version von "Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" an. Ein Releasefenster dafür gibt es auch schon.

So erscheint "Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" im Laufe dieses Jahres auch für PS5. Das Rollenspiel ist bereits für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.

In "Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" öffnete der Jadekaiser irgendwann einmal die Himmelspforten für Sterbliche, welche göttliche Kräfte erlangen sollten. Doch dieses Geschenk führte nur zu Chaos und die Tore wurden wieder verschlossen. Eine Gruppe von Helden unter der Führung von Sikong Yu versucht nun, zwischen den Welten zu vermitteln und den Friedensverlust zu verhindern.