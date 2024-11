Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament für PS5 terminiert

Bereits im Januar gaben EastAsiaSoft und Softstar Entertainment bekannt, dass "Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" auch für PS5 erscheinen wird (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin für die Umsetzung.

So ist "Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" ab 13. Dezember auch für PS5 erhältlich. Ein neuer Trailer begleitet die Terminierung. Darin werden wir noch einmal über eineinhalb Minuten lang auf das Rollenspiel eingestimmt.

In "Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" öffnete der Jadekaiser irgendwann einmal die Himmelspforten für Sterbliche, welche göttliche Kräfte erlangen sollten. Doch dieses Geschenk führte nur zu Chaos und die Tore wurden wieder verschlossen. Eine Gruppe von Helden unter der Führung von Sikong Yu versucht nun, zwischen den Welten zu vermitteln und den Friedensverlust zu verhindern.

"Xuan Yuan Sword: The Gate of Firmament" ist bereits für PS4, Xbox One und den PC erhältlich.