Yakoh: Shinobi Ops für PS5 & PC angekündigt

Publisher Shueisha Games und Entwickler Acquire haben beim gestrigen State of Play "Yakoh: Shinobi Ops" für PS5 und PC enthüllt. Einen ersten Trailer bekamen wir ebenfalls geboten.

In "Yakoh: Shinobi Ops" rasen vier Ninjas durch die Dunkelheit und bewegen sich wie ein Mann, um ihre Mission zu erfüllen. Yakoh: Das ist der Weg der Ninjas und damit eine Mission, die von den als Shinobi bekannten Schatten ausgeführt wird. Dies dürfte nicht nur Fans von Stealth-Action ansprechen.

Der Trailer von "Yakoh: Shinobi Ops" widmet sich dann noch einmal fast eineinhalb Minuten lang dem Setting. Ausserdem wird uns die Spielmechanik nähergebracht.

"Yakoh: Shinobi Ops" erscheint im nächsten Jahr.