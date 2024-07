Amazon Prime Video zeigt Trailer zu Like A Dragon: Yakuza

In einem kürzlich geteilten Trailer zu "Like A Dragon: Yakuza" erfahren wir, dass wir uns nicht mehr allzu lange auf die Serie von Amazon Prime Video gedulden müssen. So startet die auf den Spielen von Ryu Ga Gotoku Studio basierende Serie bereits am 24. Oktober.

Aus einem Interview auf der San Diego Comic Con mit Ryu Ga Gotokus Director Masayoshi Yokoyama wissen wir, dass die Brüder Kazuma Kiryu und Akira Nishikiyama sich von dem Original unterscheiden werden. Dies sieht Yokoyama im Gegensatz zu potenziell vielen Fans nicht als ein Problem, sondern als "das Tolle daran". Auch heisst es, dass es vergleichbar zur "Fallout"-Serie Charaktere geben wird, die nur in der Serie vorkommen. Ob dies gelingt und die langjährigen "Yakuza"-Fans dies auch so sehen, erfahren wir Ende Oktober.