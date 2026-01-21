Ab sofort! Demo von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erschienen

Mit "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erwartet Fans der beliebten Videospiel-Reihe schon bald die nächste Neuauflage eines ursprünglich für die PlayStation 3 erschienenen Action-Adventures. Nun wurde bekannt, dass ab sofort eine Demo in den jeweiligen Gamestores zum Download bereitsteht.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" wurde erstmals im Jahr 2009 unter dem Titel "Yakuza 3" exklusiv für Sonys PlayStation 3 veröffentlicht. Spielerinnen und Spieler erleben darin die Fortsetzung der Geschichte rund um Kazuma Kiryu, den ehemaligen Chairman des Tojo-Clans. Dieser hat seinem Leben als Yakuza den Rücken gekehrt, um sich fortan der Leitung eines Waisenhauses zu widmen.

Natürlich bleibt es jedoch nicht lange ruhig: Schon bald wird Kiryu erneut in die düstere Unterwelt Kamurochos hineingezogen – einer fiktiven Version des realen Tokioter Stadtteils Kabukicho (Anm. d. Red.).

Die Neuauflage "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint als Vollversion am 11. beziehungsweise 12. Februar für alle gängigen Plattformen, darunter auch Nintendos Switch 2.