Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Blick hinter die Kulissen

Sega gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties". Das umfangreiche Video wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier lässt man uns fast sechs Minuten lang an der Entstehung von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" teilhaben. Darin hat Takaya Kuroda eine tragende Rolle und wir erfahren viele Hintergründe zu dem kommenden Action-Adventure. Frisches Gameplay gibt es in diesem Kontext aber leider nicht zu sehen.

Gestern erst stellte uns Sega die japanischen Sprecher von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" per Trailer vor. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.