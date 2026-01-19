Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Demo in Aussicht

Gute Nachricht für alle Spieler, die an "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" interessiert sind. Sega hat eine Demo zu dem Action-Adventure in Aussicht gestellt.

Nähere Details zu der kommenden Demo von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" wurden noch nicht genannt. Der spielbare Appetithappen soll aber noch vor dem Erscheinen der Vollversion verfügbar sein. Wir erfahren dann sicher auch, ob wir den darin erzielten Fortschritt übernehmen können.

Erst am Freitag wurden drei Karaoke-Videos aus "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.