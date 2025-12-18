Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Direct-Ausgabe angekündigt

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben eine Direct-Ausgabe zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" in Aussicht gestellt. Sie kann am 23. Dezember ab zwei Uhr nachts auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Informationen zu der kommenden Präsentation von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" gibt es auch schon. So bietet diese einen ausführlichen Einblick auf das Action-Adventure, einschliesslich neuer Features und Gameplay. Über den Umfang wurde leider nichts gesagt. Mit etwas Glück ist danach vielleicht sogar eine spielbare Demo des Titels verfügbar.

Für Fans von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" war der November ein lohnender Monat. So wurden unter anderem einige Trailer zu dem Action-Adventure veröffentlicht. Zudem bot man uns einen Blick hinter die Kulissen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.