Yakuza Kiwami 3: Erster Hinweis gesichtet

Einige aufmerksame Augen haben einen kurzzeitigen Hinweis auf "Yakuza Kiwami 3" erspäht. Wir fassen die bisherigen Informationen dazu für euch zusammen.

Demnach war auf Segas offizieller Website zur "Like A Dragon"- bzw. "Yakuza"-Serie kurzzeitig von "Yakuza Kiwami 3" zu lesen. Mittlerweile wurde der Eintrag aber wieder gelöscht und ist dort nicht mehr vorzufinden. Sega hat sich selbstverständlich nicht zu dem Thema geäussert, was dem Gerücht weitere Nahrung gibt.

Sollte es sich dabei nicht um einen Fehler gehandelt haben, könnte "Yakuza Kiwami 3" theoretisch schon bald offiziell angekündigt werden. Ein geeigneter Ort dafür wäre etwa die RGG Summit 2025 am 23. September. Wir halten euch diesbezüglich jedenfalls auf dem Laufenden.

Der Vorgänger, also "Yakuza Kiwami 2", ist für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Die Switch-2-Version erscheint am 13. November.