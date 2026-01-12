Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Flottes Gameplay

Sega hat frisches Gameplay aus "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier widmet man sich fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich dem Kampfsystem von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties". Konkret geht es dabei in "Dark Ties" zur Sache. In diesem Rahmen können wir zusätzlich auch die schicke Umgebungsgrafik begutachten.

Erst im vergangenen Dezember war ein ausführlicher Gameplay Overview Trailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" ins Netz gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.