Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ist das Ende der Kiwami-Marke

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben in Person von Produzent, Director und Autor Masayoshi Yokoyama erklärt, dass "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" das Ende der Kiwami-Marke darstellt. Bei kommenden Spielen wird man eine andere Strategie verfolgen.

So sagt Yokoyama, dass künftige Titel als Teil einer neuen Serie erscheinen werden. Die Geschichten von "Yakuza 4" und "Yakuza 5" werden demnach umfassend überarbeitet und an das Daidoji-Universum angepasst. Zudem deutet er deutliche Änderungen an den Enden von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" an.

Bereits gestern wurden zwei Patches für "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" in Aussicht gestellt, von denen der erste schon heute erscheint. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.