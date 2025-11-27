Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Zwei Übersichtstrailer

Sega hat gleich zwei neue Übersichtstrailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

9Y3y1WPsQ 2XyVZPdwc

Der erste Übersichtstrailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" hört auf den Namen "Life at Morning Glory" und bietet Einblicke in das tägliche Leben in dem Action-Adventure. Der zweite heisst "Kanda Damage Control" und zeigt tendenziell eher etwas rauere Szenen.

Bereits Anfang des Monats bot uns Sega einen Blick hinter die Kulissen von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.