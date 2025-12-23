Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Gameplay Overview Trailer

In der vergangenen Nacht wurde bekanntlich eine Direct-Ausgabe zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" ausgestrahlt. In diesem Rahmen gab es einen ausführlichen Gameplay Overview Trailer zu dem Action-Adventure zu sehen und diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" gibt einen Einblick in das neue, scheinbar ausgeglichene Leben von Kazuma Kiryu, dessen unberührtes tropisches Paradies im Morning Glory Waisenhaus auf Okinawa durch Kräfte gestört wird, die ihn und die Kinder aus ihrem Zuhause vertreiben wollen. Kiryu, welcheer den von Okinawa inspirierten Ryukyu-Kampfstil übernommen hat, greift widerwillig zu den Waffen, um den Frieden in seinem neuen Zuhause zu schützen. Neben verbesserten Kampftechniken und neuen Minispielen wird auch der neue Bad Boy Dragon-Modus des Spiels vorgestellt.

Bereits Ende November waren zwei Übersichtstrailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.