Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Frischer Trailer

Sega versorgt uns mit einem weiteren Trailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast eine Minute lang neue Einblicke in "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" geboten. Dabei bekommen wir auch einzelne Outfits zu sehen und Impressionen von der Spielwelt gibt es obendrauf. Insgesamt werden wir also weiter auf das kommende Action-Adventure eingestimmt.

Erst zu Wochenbeginn hatte Sega neue Gameplay-Impressionen aus "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" ins Netz gestellt. Konkret widmete man sich dabei dem Kampfsystem aus "Dark Ties". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.