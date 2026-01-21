Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Frischer Gameplay-Trailer

Sega hat mittlerweile einen neuen Gameplay-Trailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich ein weiterer Blick auf das Kampfsystem von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" geboten. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt diesmal jedoch auf "Yakuza Kiwami 3", nachdem "Dark Ties" diesbezüglich schon im Dezember thematisiert wurde. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Erst kürzlich wurde eine spielbare Demo von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" in Aussicht gestellt. Sie wird ab heute für den PC und ab morgen für die Konsolenwelt verfügbar sein.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.