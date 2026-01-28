Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Gameplay-Trailer

Sega präsentiert einen weiteren Gameplay-Trailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang demonstriert., womit wir uns in "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" abseits der eigentlichen Story die Zeit vertreiben können. Wie bereits von der Reihe gewohnt, sind dabei einige recht schräge Aktivitäten zu bewundern.

Seit letzter Woche ist schon eine spielbare Demo von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" verfügbar. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.