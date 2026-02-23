Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Offizieller Auszeichnungstrailer

Sega hat mittlerweile den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und Stimmen der Fachpresse zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" geboten. Man erklärt also kurz, knapp und präzise, was das Action-Adventure ausmacht.

Vorletzte Woche wurde bereits bekannt, dass "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" das Ende der Kiwami-Marke darstellt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erschien am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.