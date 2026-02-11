Update für Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties angekündigt

Erst vor wenigen Tagen ist mit "Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties" das Remake des beliebten PlayStation-3-Titels erschienen. Nun kündigt Entwickler RGG Studios einen Day-One-Patch für die Nintendo Switch 2-Fassung an. Für Big Ns Hybridkonsole erfolgt der Release des Spiels bereits morgen.

Mit Patch 1.11 möchte der Entwickler einige bestehende Probleme beheben. Unter anderem ist die Implementierung eines New-Game+-Modus geplant, das Wasser-Rendering soll deutlich verbessert werden, während die generelle Präsentation von Downtown Ryuku überarbeitet wird.

Update 1.12, das zu einem späteren Zeitpunkt für die Switch-2-Fassung erscheinen soll, verbessert wiederum die Darstellung von Kamurocho sowie ausgewählter Mini-Games. Natürlich dürfen auch hier die obligatorischen Bugfixes nicht fehlen.

Neben der Nintendo Switch 2 ist "Yakuza 3 Kiwami & Dark Ties" auch für PlayStation, Xbox und PC im Handel erhältlich.