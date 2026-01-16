Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Drei neue Videos

Sega hat gleich drei neue Videos zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" ins Netz gestellt. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

In besagten Videos zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" zeigt man uns jeweils unterschiedliche Karaoke-Sequenzen aus dem Spiel. Diese untermauern, dass auch der Spass in dem Action-Adventure nicht zu kurz kommen wird. Nebenbei können wir uns natürlich auch ein Bild von den realistischen Animationen der einzelnen Charaktere machen.

Erst gestern bot uns ein neuer Trailer frische Einblicke in "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties". Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.