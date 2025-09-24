Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties enthüllt

Nachdem ein entsprechendes Gerücht schon vor ein paar Tagen die Runde machte (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), haben Publisher Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio jetzt tatsächlich "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" vorgestellt. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Hier werden wir über sechs Minuten lang auf "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" eingestimmt. Dabei widmet man sich primär der Story und den einzelnen Charakteren.

In "Yakuza Kiwami 3" setzen wir die Geschichte von Kazuma Kiryu fort, der darum kämpft, diejenigen zu beschützen, die ihm am meisten am Herzen liegen. Die geschäftigen Strassen von Okinawa und Tokio werden dabei mit zahlreichen Details zum Leben erweckt und neu gestaltete Kämpfe heben die brutale Action auf ein neues Niveau. Zusätzliche Szenen verleihen der beliebten Geschichte zusätzliche Tiefe und Emotionen, mit neuen und verbesserten Nebenhandlungen, die uns wie nie zuvor in die Welt eintauchen lassen.

In "Dark Ties" erleben wir dagegen die brandneue Geschichte von Yoshitaka Mine aus "Yakuza 3" in einem separaten Spiel, das im Lieferumfang enthalten ist. Nachdem er einst ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen leitete, stürzte er sich nach dem Verlust seines gesamten Vermögens freiwillig in die dunkle Welt der Yakuza. Mit leerem Herzen treibt ihn dabei die Suche nach echten Bindungen erneut voran, auf einer dramatischen Reise, welche von aufregenden Boxkämpfen und einer Vielzahl spannender Nebenereignisse geprägt ist.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.