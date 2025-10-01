Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neue Details

Produzent Hiroyuki Sakamoto und Director Ryosuke Horii von Segas Ryu Ga Gotoku Studio haben in einem Interview frische Details zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" verraten. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im Mittelpunkt steht dabei Yoshitaka Mine, ein bereits aus "Yakuza 3" bekannter Antagonist, welcher diesmal als spielbarer Protagonist auftritt. "Dark Ties" ist dagegen als vollwertiges Spinoff konzipiert und konzentriert sich inhaltlich auf die Vergangenheit Mines. Laut Horii unterscheidet sich die Figur klar von Serienheld Kiryu, der aus einem Sinn für Gerechtigkeit handelt und anderen hilft.

Mine hingegen ist ein Gangster, geprägt von Einsamkeit und innerer Zerrissenheit. Er hilft nur dann, wenn er direkt darum gebeten wird. Entwickelt werde der Titel mit dem Anspruch, Mines komplexen Charakter und seine Beweggründe in den Vordergrund zu rücken.

Die Handlung setzt dabei konzeptionell auf eine introspektive Erzählweise, welche Mines Gedankenwelt und innere Konflikte ins Zentrum rückt. Begleitende Figuren wie etwa Kanda treten zwar auf, entscheidend bleibt aber Mines Auseinandersetzung mit sich selbst. Der thematische Kern liegt darin, ob die Antworten, die er sucht, im Umfeld der Yakuza überhaupt existieren.

Sakamoto unterstreicht zudem, dass "Dark Ties" sich von bisherigen Geschichten der Reihe unterscheidet, die meist von ehemaligen Yakuza handeln, die anderen halfen oder etwas schützen. Mines Weg ist aber vielmehr ein Abstieg in immer tiefere Dunkelheit, was der Reihe eine neue Tonalität verleiht.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.