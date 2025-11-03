Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: Neuer Trailer

Sega hat einen frischen Trailer zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über sechs Minuten lang die japanischen Sprecher von "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" vorgestellt. Dazu bekommen wir passende In-Game-Sequenzen gezeigt. Darin widmet man sich vor allem der Story, aber die zentralen Charaktere des kommenden Action-Adventures stehen ebenfalls im Fokus.

Schon Anfang des letzten Monats haben Produzent Hiroyuki Sakamoto und Director Ryosuke Horii von Segas Ryu Ga Gotoku Studio weitere Details zu "Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" verraten. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties" erscheint am 12. Februar 2026 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.