Yield! Fall of Rome angekündigt

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit …" Halt, halt, halt! Keine Sorge, wir reissen hier keine alten Wunden aus dem Lateinunterricht auf. Entwickler Billionworlds und Publisher Daedalic Entertainment bringen mit "Yield! Fall of Rome" frischen Wind in die Welt der 4X-Strategiespiele. Genug von Rundenstrategiespielen, bei denen erst nach dutzenden Zügen etwas Spannendes passiert?

"Yield! Fall of Rome" definiert das 4X-Genre mit schnellen Spielzügen, bedeutsamen Entscheidungen und einem innovativen Ansatz neu. Der Early Access Launch am 20. Januar 2025 verspricht ein spannendes Erlebnis, das sowohl erfahrene Strategen als auch Neueinsteiger begeistert.

Das 4X-Spiel, das euch nicht warten lässt

Wenn ihr es leid seid, sieben Züge auf den Bau eines Spähers zu warten, dann ist Yield! Fall of Rome genau das Richtige für euch. Schluss mit endlosem Mikromanagement – jede Runde bringt spannende Entscheidungen und spürbare Fortschritte. Führt legendäre Stämme wie die Briten, Hunnen oder Franken gegen das mächtige Rom und taucht mitten ins Geschehen ein, um das Schicksal der Antike zu formen. Wie ein Spieler es ausdrückt: "Nach Yield! wurde mir bewusst, wie langsam sich andere Spiele anfühlen. Hier zählt jede Runde, und ich musste nicht auf die Möglichkeit warten, grosse Züge zu machen."

Reiche bauen, Feinde besiegen, Geschichte neu schreiben

In "Yield! Fall of Rome" schlüpft ihr in die Rolle eines Anführers barbarischer Stämme zur Zeit des Niedergangs des Römischen Reiches. Wählt aus 8 einzigartigen Fraktionen mit unterschiedlichen Spielstilen und Herausforderungen. Ob durch Diplomatie, Kriegsführung oder strategisches Geschick – führt euren Stamm zu Ruhm und erschafft euer eigenes Imperium.