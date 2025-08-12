Yield! Fall of Rome - Finaler Release!

Titel verlässt Early Access

Nach einer Feature-reichen Early-Access-Phase erscheint das fokussierte 4X-Strategiespiel "Yield! Fall of Rome" in der Vollversion. Von Fans als "das Kind von Polytopia und Civilization" beschrieben, bietet der Titel eine schnelle, entscheidungsbasierte Alternative für Strategiespieler:innen mit wenig Zeit.

Version 1.0 bringt verfeinerte Mechaniken, ein zugängliches, aber tiefgründiges Gameplay sowie Unterstützung für Solo-, Koop- und asynchronen Mehrspielermodus. Entwickelt vom Indie-Studio Billionworlds und veröffentlicht von Daedalic Entertainment, lädt Yield! Fall of Rome euch dazu ein, Geschichte zu schreiben – Zug für Zug, ganz fokussiert.

Features zur Vollversion (1.0)

  • Kings-Update: Monarchen mit eigenem Skilltree, einzigartigen Fähigkeiten und taktischen Eigenschaften
  • Neue Spielmodi: 10 göttliche Herausforderungen inklusive brandneuem “Hard Mode”
  • Komplette Kampagnen: Story-Modus für alle 8 spielbaren Fraktionen
  • Kampagnen-Generator: Zufalls-Szenarios für lang anhaltenden Wiederspielwert
  • Multiplayer-Verbesserungen: Live-Lobbys, Chat, KI-Unterstützung, Koop & Leaderboards
  • Mehr Inhalte: 10+ neue Gebäude, 8+ neue Einheiten-Fähigkeiten, mehr Einheiten, Erfolge, Wegpunkte & erweitertes Produktionssystem
  • Komfort-Überarbeitung: Verbesserte UI, überarbeitete Tutorials, feinere Steuerung & optimierte Kartenübersicht
Quelle: Pressemeldung
Yield! Fall of Rome

