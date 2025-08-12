Yield! Fall of Rome - Finaler Release!

Nach einer Feature-reichen Early-Access-Phase erscheint das fokussierte 4X-Strategiespiel "Yield! Fall of Rome" in der Vollversion. Von Fans als "das Kind von Polytopia und Civilization" beschrieben, bietet der Titel eine schnelle, entscheidungsbasierte Alternative für Strategiespieler:innen mit wenig Zeit.
Version 1.0 bringt verfeinerte Mechaniken, ein zugängliches, aber tiefgründiges Gameplay sowie Unterstützung für Solo-, Koop- und asynchronen Mehrspielermodus. Entwickelt vom Indie-Studio Billionworlds und veröffentlicht von Daedalic Entertainment, lädt Yield! Fall of Rome euch dazu ein, Geschichte zu schreiben – Zug für Zug, ganz fokussiert.
Features zur Vollversion (1.0)
- Kings-Update: Monarchen mit eigenem Skilltree, einzigartigen Fähigkeiten und taktischen Eigenschaften
- Neue Spielmodi: 10 göttliche Herausforderungen inklusive brandneuem “Hard Mode”
- Komplette Kampagnen: Story-Modus für alle 8 spielbaren Fraktionen
- Kampagnen-Generator: Zufalls-Szenarios für lang anhaltenden Wiederspielwert
- Multiplayer-Verbesserungen: Live-Lobbys, Chat, KI-Unterstützung, Koop & Leaderboards
- Mehr Inhalte: 10+ neue Gebäude, 8+ neue Einheiten-Fähigkeiten, mehr Einheiten, Erfolge, Wegpunkte & erweitertes Produktionssystem
- Komfort-Überarbeitung: Verbesserte UI, überarbeitete Tutorials, feinere Steuerung & optimierte Kartenübersicht