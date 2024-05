Ylands: Nintendo Switch Edition erscheint im Juni

Aufruf an alle seetüchtigen Entdecker! Bohemia Interactive kündigt die Veröffentlichung der "Ylands: Nintendo Switch Edition" an, die exklusiv als digitaler Download am 20. Juni erscheint.

In "Ylands" taucht ihr in eine bezaubernde Low-Poly-Welt ein, optimiert, um ein reibungsloses Gaming-Erlebnis auf der Nintendo Switch zu bieten. Das Spiel enthält Gameplay-Mechaniken mit Fokus auf Erkundung, Segeln, Crafting, Bauen sowie leichte Survival-Elemente. Diese Kombination bietet ein spannendes Erlebnis für Spieler jeden Alters.

Auf eurem eigenen, vollständig anpassbaren Schiff bereist ihr sechs unterschiedliche Regionen, jede gefüllt mit einzigartiger Fauna, Flora und zufälligen Begegnungen, die das Abenteuer frisch und aufregend halten. Ylands lässt Spieler tausende Gegenstände craften und mit ihnen bauen während sie einen umfangreichen Techtree erforschen.

Bohemia Interactive sind für ihre Genre-definierenden Hits "Arma" und "DayZ" bekannt.