Erste Details zu neuem Yo-Kai Watch-Spiel

Level-5 hat einen neuen Teaser zum kommenden Projekt "Holy Horror Mansion" veröffentlicht, das als „Concept Next Yo-Kai Watch“ gilt. Der kurze Clip stellt vorwiegend die Figuren und das grundlegende Setting in den Mittelpunkt, bleibt beim Gameplay jedoch weiterhin vage.

Im Zentrum der Geschichte steht ein Junge, der in einem gruseligen Gebäude lebt, das gleichzeitig als Zugang zur Geisterwelt fungiert. Mithilfe einer seltsamen Kamera begegnet er verschiedenen Geistern, die jeweils eigene Fähigkeiten besitzen – etwa das Animieren oder Kombinieren von Objekten.

Das Projekt wird als sogenanntes „Ghost Craft RPG“ beschrieben und soll stark auf das Erstellen und Interagieren mit übernatürlichen Wesen setzen. Gleichzeitig bleibt der Titel Teil eines grösseren Cross-Media-Ansatzes, der neben dem Spiel auch weitere Inhalte wie Merchandise oder mögliche Anime-Projekte umfassen könnte.

Ein vollständiges Reveal lässt jedoch weiter auf sich warten: Eine ursprünglich geplante Präsentation wurde mehrfach verschoben und soll nun erst im Laufe des Jahres 2026 stattfinden.