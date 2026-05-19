Yodelee Golf für PC vorgestellt

Q-Games hat "Yodelee Golf" für den PC angekündigt. Genauere Informationen zu dem Projekt hat man simultan auch verraten.

Bei "Yodelee Golf" handelt es sich um ein gemütliches Open-World-Koopspiel voller verrücktem Golfspass mit Motorrädern, Booten, Gondeln, geheimen Höhlen, Monstern, Quietscheenten und natürlich auch einem Golfball. Wir erklimmen darin Berge mit Freunden und rufen laut "Yo-delee-oh!".

Zwei Teaser zu "Yodelee Golf" gibt es schon jetzt zu sehen. Diese stellen uns den Titel in knallbunten Bildern und mit einem augenzwinkernden Humor vor.

"Yodelee Golf" hat noch keinen Releasetermin.