Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage vorgestellt

Bexide kündigt "Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage" für PS5, Switch und den PC an. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

Bei "Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage" handelt es sich um ein Spin-Off von "Love Live! Sunshine". Es bietet ein Deckbuilding-Roguelite-Spielerlebnis. Die Geschichte folgt Yohane, einer Wahrsagerin in Numazu, welche durch einen alten Spiegel in eine geheimnisvolle Welt namens "Ura-Numazu" hineingezogen wird. Wir müssen strategisch denken, Karten sammeln und uns ein starkes Deck aufbauen, um durch die tiefen Ebenen von Ura-Numazu zu gelangen und Yohanes Freunde zu retten.

"Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage" erscheint am 22. Februar 2024 für die eingangs erwähnten Plattformen. Weitere Portierungen sind offenbar nicht geplant.