Yomawari: Lost in the Dark auch für PS5

Nippon Ichi Software hat eine PS5-Portierung von "Yomawari: Lost in the Dark" in Aussicht gestellt. Wir fassen alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammen.

Demnach wird "Yomawari: Lost in the Dark" in Japan schon heute auch für PS5 veröffentlicht. Für hiesige Gefilde gibt es diesbezüglich bisher leider noch keine Angaben, aber das kann sich ja jederzeit ändern. Erfahrungsgemäss sollten wir nicht sonderlich lange auf die Portierung warten müssen.

Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede ist bislang noch nichts bekannt. Dasselbe gilt für weitere Versionen des atmosphärischen Horror-Adventures, etwa für Switch 2.

"Yomawari: Lost in the Dark" ist hierzulande bereits seit dem 28. Oktober 2022 für PS4, Switch und den PC erhältlich.