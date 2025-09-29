Yooka-Replaylee: Angaben zur Technik auf Switch 2

Bereits nächste Woche können wir bekanntlich endlich selbst in die Welt von "Yooka-Replaylee" eintauchen. Publisher Playtonic Games hat sich jetzt zur technischen Seite von dessen Switch-2-Version geäussert.

Demnach wird "Yooka-Replaylee" auf der Switch 2 sowohl im TV-Modus als auch im Handheld-Modus mit stabilen 30 Bildern pro Sekunde laufen. Aufgrund der begrenzten Zeit mit den Entwicklungskits untersucht man derzeit die Möglichkeit, einen Performance-Modus zu implementieren, welcher einige Zeit nach der Markteinführung folgen wird.

Obwohl "Yooka-Replaylee" schon bald verfügbar sein wird, zeigte man bisher relativ wenig Material aus der Neuauflage des Action-Adventures. Immerhin kennen wir seit August schon den konkreten Releasetermin.

"Yooka-Replaylee" erscheint am 9. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.