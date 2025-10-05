Yooka-Replaylee!: Physische Versionen für Dezember bestätigt

Eine physische Ausgabe zu "Yooka-Replaylee!" war bereits mit der Ankündigung für Switch 2 bestätigt, offen blieb aber, wann diese erscheinen soll. Nun wissen wir, dass die 'Ausgabe zum Anfassen' am 18. Dezember für Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 verfügbar sein wird und sich somit prinzipiell als Weihnachtsgeschenk eignet.

What comes in the box for Yooka-Replaylee? Glad you asked.



In case you get lost, the physical edition comes with a handy map! Plus some stickers!



Stay tuned for more info about the release date! @PlaytonicGames pic.twitter.com/luqxny0xFQ — PM StudiosYooka Replaylee Oct 9! (@PMStudiosUSA) September 17, 2025

Neben dem Spiel als CD oder Kassette enthalten diese Versionen auch ein Poster mit der Spielweltkarte und ein Sticker-Pack. Die Kosten liegen bei 49.99 US-Dollar, was für Schweizer Franken vergleichbar sein sollte. Bei "Yooka-Replaylee!" handelt es sich um ein in allen Bereichen optimiertes Remaster von "Yooka-Laylee" mit zahlreichen Zusatzinhalten wie neuen Minigames.