Yooka-Replaylee terminiert

PM Studios und Playtonic Games geben einen Termin für "Yooka-Replaylee!" bekannt. So können wir uns für den 9. Oktober 2025 auf die verbesserte Version von dem 2017 erschienenen "Yooka-Laylee" freuen. Erscheinen wird das mit "Banjo-Kazooie" Assoziationen weckende Spiel sowohl digital als auch als physische Ausgabe für Switch 2, PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wer "Yooka-Laylee" besitzt, kann sich zudem über einen 30-prozentigen Rabatt beim Kauf auf derselben Plattform freuen.

Über Yooka-Replaylee

"Yooka-Replaylee ist die Definitive, Remastered und Enhanced Version des 3D-Indieplattformers mit Sammelfokus, Yooka-Laylee (2017), das von den kreativen Talenten hinter den „Banjo-Kazooie“- und „Donkey Kong Country“-Spielen entwickelt wurde. Dich erwarten neue Herausforderungen und alte Favoriten, wenn du dich mit dem liebenswerten Kumpel-Duo Yooka (der Grüne) und Laylee (die Lilane) noch einmal daran machst, die riesigen, wunderschönen offenen Welten zu erkunden, während du dem schönen orchestralen Soundtrack lauschst. Haben wir schon erwähnt, dass es jetzt eine Karte gibt? Eine glänzende neue Währung? Und ganz viele Optionen zur individuellen Gestaltung? Das beliebteste Kumpel-Duo hat sich noch nie besser bewegt und noch nie besser ausgesehen oder geklungen!

Der Konzernfiesling Capital B ist dabei, alle Bücher der Welt zu stehlen und in bare Münze zu verwandeln. ABER das mächtigste Buch des Universums befindet sich genau unter seiner krummen Nase in der benachbarten Schiffbruch-Bucht, in dem das abenteuerliche Kumpel-Duo Yooka und Laylee wohnt! Als ihr geschätztes Buch gestohlen wird, beginnt für sie ein verrücktes Abenteuer durch eine ganze Reihe wunderlicher und fantasievoller Welten voll bunter Charaktere und Unmengen glänzender Sammelobjekte.

Kannst du alle magischen Pagies ihres Buches finden und so die Lage retten?

Funktionen

SCHÖNER ALS JE ZUVOR: Mit überarbeiteten Grafiken und Animationen sowie einer verbesserten Leistung und Auflösung, sieht das Kumpel-Duo besser aus als je zuvor und bewegt sich auch so.

NEUE UND VERBESSERTE HERAUSFORDERUNGEN: Stell dich verbesserten alten Herausforderungen und entdecke eine ganze Reihe brandneuer Herausforderungen!

NEUE SAMMELBARE WÄHRUNG: Capital Bs ungeschickte Lakaien haben ihre hart erarbeiteten Münzen überall fallengelassen. Sammle Hivory Towers‘ offizielle Währung und gib sie bei Vendi, dem beliebtesten empfindlichen Automaten der ganzen Videospielindustrie, wieder aus!

NAVIGATION IN DER WELT: Jetzt verläufst du dich nicht mehr in der Welt, sondern verlierst dich im Spiel! Eine brandneue Weltkarte und ein Herausforderungstracker zeigen dir, wo du bist und was du tun musst. Hurra!

VENDI HAT GANZ VIELE ANGEBOTE: Die Tonika sind zurück, und zwar in ganz neuen Geschmacksrichtungen! Mit der Option, mehrere wahnsinnige Verbesserungen anzulegen, kannst du deinen Spielstil wirklich individuell anpassen. Und als ob das noch nicht genug wär, hat Vendi ganz neue Produktlinien für abenteuerliche Modebewusste im Sortiment.

ÜBERARBEITETE STEUERUNG & KAMERA: Mit dem neuen, überarbeiteten Moveset kannst du flüssigere Kombinationen ausführen und mit der neuen Kamerasteuerung die Action kinderleicht einfangen.

EIN TRAUMHAFTER ORCHESTRALER SOUNDTRACK: Das Original der berühmten Videospielkomponisten Grant Kirkhope (Banjo-Kazooie) und David Wise (Donkey Kong Country) kehrt als wunderschöne Orchestermusik zurück. Im Ernst: Wascht euch die Ohren."