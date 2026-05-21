Yoshi and the Mysterious Book seit heute erhältlich

Yoshis neues Abenteuer hält jede Menge Entdeckungen und Geschichten, die noch geschrieben werden, für Spieler:innen bereit. Gemeinsam mit Yoshi begebt ihr euch in "Yoshi and the Mysterious Book" auf ein Abenteuer voller Entdeckungen zwischen den Seiten der sprechenden Enzyklopädie Enzo, exklusiv auf Nintendo Switch 2.

Eines Tages fällt ein sprechendes Buch namens Enzo vom Himmel auf die Insel, auf der die Yoshis leben. Enzo befindet sich in einer misslichen Lage: Seine Seiten sind voller besonderer Lebewesen – doch Enzo erinnert sich an keine von ihnen. Da Enzo die Kreaturen und ihre Lebensräume nicht selbst erforschen kann, lädt er Yoshi ein, sich auf eine Erkundungstour auf seinen Seiten zu begeben. Auf seinem Abenteuer entdeckt Yoshi viele Überraschungen – und trifft auf Bowser Jr. und Kamek, die ebenfalls auf der Suche nach einer bestimmten Entdeckung sind.

Ihr folgt eurer Neugier und interagiert in der Rolle von Yoshi mit den kuriosen Kreaturen auf Enzos Buchseiten, um so viel wie möglich über sie zu erfahren. Manche von ihnen können Getreide anpflanzen, das Yoshi essen kann, andere blasen Seifenblasen, in denen Yoshi in die Höhe schwebt und wieder andere singen sogar, wenn man auf sie springt. Yoshi erforscht die Kreaturen, indem er sie mit seiner neuen Fähigkeit, dem Schwanzschwung, auf seinen Rücken befördert, auf sie springt, sie isst, um zu sehen, wie sie schmecken, und vieles mehr.

Jedes Kapitel bietet faszinierende neue Orte. Je weiter ihr m Spiel fortschreiten, desto mehr Kapitel werden freigeschaltet und erweitern die Forschungsmöglichkeiten. Von Waldgebieten und windigen Berggipfeln bis hin zu sonnigen Küsten und von Insekten befallenen Dschungeln bietet jedes einzelne Gebiet besondere Lebensräume für die Probanden von Yoshis Studien.

Ausserdem könnt ihr jeden Tag kompatible amiibo-Figuren scannen, um mehr Glyphen zu verdienen, mit denen sie Hinweise auf Entdeckungen freischalten können.

Ab heute werden die ersten Seiten von Yoshis neuem Abenteuer umgeblättert, wenn "Yoshi and the Mysterious Book" exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.