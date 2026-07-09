Yoshi and the Mysterious Book: Demo verfügbar

Nintendo hat eine Demo von "Yoshi and the Mysterious Book" im eShop veröffentlicht. Einige Details zu dem spielbaren Appetithappen hat man gleichzeitig auch verraten.

Demnach können wir in der Demo von "Yoshi and the Mysterious Book" einige frühe Abschnitte aus dem Jump & Run erleben. Den in diesem Zeitraum erzielten Fortschritt können wir in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns danach zum Kauf des Spiels entschliessen sollten.

Anfang Juni hatte es Berichte über einen schwerwiegenden Bug in "Yoshi and the Mysterious Book" gegeben. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yoshi and the Mysterious Book" ist seit 21. Mai exklusiv für Switch 2 erhältlich.