Yoshi and the Mysterious Book: Engine bekannt

Kurz vor dessen Release gibt es noch eine interessante Information zu "Yoshi and the Mysterious Book". So wissen wir jetzt nämlich, auf welcher Engine das Spiel läuft.

Demnach wird bei "Yoshi and the Mysterious Book" die Unreal Engine 5 verwendet. Besagte Angabe lässt sich Lizenzbestimmungen beim Pre-Loading des Titels entnehmen. Dadurch ist eine schicke Optik des Jump & Runs auf jeden Fall schonmal gewährleistet.

Erst im April hatte Nintendo einen ausführlichen und sehenswerten Übersichtstrailer zu "Yoshi and the Mysterious Book" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yoshi and the Mysterious Book" erscheint am 21. Mai exklusiv für Switch 2.