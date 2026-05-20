Yoshi and the Mysterious Book: Das Intro

Nintendo hat mittlerweile auch das Intro von "Yoshi and the Mysterious Book" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Intro von "Yoshi and the Mysterious Book" hat einen Umfang von fast eineinhalb Minuten und lässt uns den Anfang des Titels erleben. Bowser Jr. hat in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle und wir lernen zusätzlich Teile der Spielwelt kennen.

Wir konnten "Yoshi and the Mysterious Book" bereits ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren umfangreichen Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yoshi and the Mysterious Book" erscheint morgen exklusiv für Switch 2.