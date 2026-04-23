Yoshi and the Mysterious Book: Neuer Trailer

Ein aktueller Trailer von Nintendo gewährt euch weitere Einblicke in "Yoshi and the Mysterious Book", das am 21. Mai für Nintendo Switch 2 erscheint. In diesem Abenteuer folgt ihr eurer Neugier und begebt euch auf eine Erkundungsreise.

Die Geschichte beginnt damit, dass ein sprechendes Buch namens Enzo auf der Insel von Yoshi landet. Da Enzo sein Gedächtnis über die Kreaturen auf seinen Seiten verloren hat, helft ihr ihm dabei, sich an seinen Inhalt zu erinnern. Dazu erkundet ihr farbenfrohe Lebensräume und stosst auf verschiedene Überraschungen.

Um Geheimnisse in der Umgebung aufzudecken, nutzt ihr Yoshis bekannte und neue Fähigkeiten:

Zunge und Eier: Ihr verputzt Dinge und werft sie als Ei wieder ab.

Ihr verputzt Dinge und werft sie als Ei wieder ab. Bewegung: Ihr nutzt den Flatterflug oder die Stampfattacke.

Ihr nutzt den Flatterflug oder die Stampfattacke. Schwanzschwung: Mit dieser neuen Fähigkeit befördert ihr Kreaturen auf euren Rücken.

Wenn ihr mit den Kreaturen interagiert, erfahrt ihr mehr über diese Lebewesen. Ihr könnt sie essen, mit Eiern bewerfen oder sie auf eurem Rücken mitnehmen. Am Ende jeder Tour steht eine Entdeckung. Ihr könnt den erforschten Kreaturen eigene Namen geben oder euch Vorschläge von Enzo einholen. So füllt ihr nach und nach die Seiten des Buchs.

Eure Expeditionen führen euch durch Berge, Meere und Täler, in denen ihr auf unterschiedliche Wesen trefft. Manche singen, andere sind flauschig oder multiplizieren sich.

Zusätzliche Funktionen