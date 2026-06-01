Yoshi and the Mysterious Book offenbar mit schwerwiegendem Bug

Aktuell mehren sich die Meldungen über einen schwerwiegenden Bug in "Yoshi and the Mysterious Book". Nintendo hat bereits eine entsprechende Untersuchung eingeleitet.

Demnach kann der Bug unter bestimmten Bedingungen den Spielfortschritt in "Yoshi and the Mysterious Book" komplett blockieren. Nach Angaben des Mario-Konzerns tritt das Problem auf, wenn man die Untersuchung des "Bird of Paradise" vor der Erklärung des Indexsystems beginnt und später auf der Indexseite feststeckt.

Besagte Erklärung wird erst nach dem Abschluss von vier Kapiteln freigeschaltet. Nintendo arbeitet schon an einem Update zur Fehlerbehebung und kündigt an, weitere Informationen dazu zeitnah mitzuteilen.

Im Mai hatte Nintendo unter anderem einen umfangreichen Übersichtstrailer zu "Yoshi and the Mysterious Book" veröffentlicht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Yoshi and the Mysterious Book" ist seit 21. Mai exklusiv für Switch 2 erhältlich.