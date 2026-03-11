Yoshi and the Mysterious Book hat einen Erscheinungstermin

Nintendo hat pünktlich zum MAR10-Day den Releasetermin von "Yoshi and the Mysterious Book" bekanntgegeben. Demnach ist es im Mai soweit.

Konkret wird "Yoshi and the Mysterious Book" ab 21. Mai erhältlich sein. Das Jump & Run wird selbstverständlich exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht.

Einen ausführlichen Release Date Trailer zu "Yoshi and the Mysterious Book" gibt es sogar schon jetzt zu sehen. Darin macht man uns innerhalb von mehr als dreieinhalb Minuten unter anderem mit dem Spielprinzip vertraut. Einzelne Details der farbenfrohen Spielwelt werden dabei ebenfalls hervorgehoben.

"Yoshi and the Mysterious Book" im September 2025 im Rahmen einer Direct-Episode angekündigt worden.